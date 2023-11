Nba: LeBron la spunta su Durant, ciclone Doncic sui Clippers

Trascinati da LeBron James (32 punti) e da D'Angelo Russell (19 punti), nella seconda tornata di gare dell'NBA In-Season Tournament i Los Angeles Lakers hanno battuto 122-119 a domicilio i Phoenix Suns orfani di Devin Booker (assente per la quarta partita di fila a causa di uno stiramento al polpaccio destro), ai quali non sono bastati Kevin Durant (38 punti) e Bradley Beal (24 punti - di cui 20 nel primo tempo - al suo debutto con i Suns).

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 106-114

Settima vittoria consecutiva nella stagione per i Philadelphia 76ers, che grazie a un super Joel Embiid (33 punti e 16 rimbalzi) passano sul parquet dei Detroit Pistons, battuti 114-106 e costretti così a incassare il settimo ko di fila.

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 144-126

Show di Luka Doncic invece nel successo dei Dallas Mavericks contro i Los Angeles Clippers (144-126): 44 punti per lo sloveno ai quali si sono aggiunti i 27 di Kyrie Irving, mentre tra i californiani ha brillato Kawhi Leonard (26 punti) e sono stati 14 (tutti nel primo quarto) i punti segnati dal 'Barba' James Harden (terzo ko consecutivo per i Clippers da quando è arrivato il primo novembre in uno scambio con Philadelphia).

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 110-117

Quinta vittoria di fila intanto per i Minnesota Timberwolves, che si sono imposti per 117-110 sul campo dei San Antonio Spurs: Karl-Anthony Towns (29 punti e 12 rimbalzi) e Anthony Edwards (28 punti e 5 assist) i migliori tra gli ospiti, mentre a Dallas non sono bastati i 29 punti ciascuno messi a referto dal recuperato Devin Vassell e da Victor Wembanyama per evitare il quarto ko consecutivo.

Boston Celtics-Brooklyn Nets 121-107

Alla loro prima partita nell'Nba In-Season Tournament hanno vinto i Boston Celtics, che trascinati da Jaylen Brown (28 punti con 5 triple) e Jayson Tatum (23 punti e 10 rimbalzi) hanno sconfitto in casa con il risultato di 121-107 i Brooklyn Nets (20 punti e 7 rimbalzi per Lonnie Walker IV).

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 105-98

Buona la prima anche per i Sacramento Kings che hanno battuto 105-98 gli Oklahoma City Thunder grazie a un super Domantas Sabonis, che ha trovato la sua prima tripla doppia nella stagione (17 punti, 13 assist e 12 rimbalzi), la 33ª della carriera e 15ª nei Kings. Ai Thunder non sono bastati i 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

Houston Rockets- New Orleans Pelicans 104-101

Esordio vincente nell'nell'Nba In-Season Tournament anche per i Rockets che nella loro Houston hanno sconfitto 104-101 i Pelicans, centrando così il quinto successo di fila in stagione. Tra i padroni di casa bene Green (25 punti), Alperen Sengun (24 punti) e VanVleet (20 punti e 8 assist), mentre a New Orleans non sono bastate le buona prove di Brandon Ingram (31 punti) e Zion Williamson (24 punti e 8 rimbalzi).

Memphis Grizzlies-Utah Jazz 121-127

Successo in trasferta per gli Utah Jazz di Simone Fontecchio (6 punti dalla panchina), che hanno sconfitto 127-121 a domicilio i Memphis Grizzlies, ancora orfani della stella Ja Morant (sospeso per 25 partite per un nuovo video online in cui lo si vedeva impugnare una pistola). Tra gli ospiti brillanti le prove di Lauri Markkanen (26 punti e 7 rimbalzi) e Jordan Clarkson (27 punti e 4 assist), mentre per Memphis si 'consola' con la prestazione di Desmond Bane (37 punti, uno in meno rispetto al suo massimo in carriera) e la doppia doppia di Bismack Biyombo (15 punti e 14 rimbalzi). Tra i Grizzlies espulso Jaren Jackson Jr. nel 3° quarto per doppio tecnico.

Washington Wizards-Charlotte Hornets 117-124

Successo in rimonta sul campo dei Wizards per gli Hornets di Charlotte, che hanno vinto 124-117 grazie alle grandi prove di LaMelo Ball (25 punti e 6 assist) e Gordon Hayward (27 punti e 9 assist). Per Washington 9 i punti dell'azzurro Danilo Gallinari dalla panchina.