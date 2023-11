Nba, lungo stop per Green dopo la maxi-rissa in Golden State-Minnesota

NEW YORK (USA) - Cinque giornate di sospensione sono state comminate dalla Nba a Draymond Green, giocatore di Golden State sanzionato per aver afferrato al collo Rudy Gobert di Minnesota "in modo antisportivo e pericoloso". Sanzionati anche lo stesso Gobert, il suo compagno di squadra Jaden McDaniels e Klay Thompson di Golden State, tutti multati di 25.000 dollari dalla lega per il loro ruolo avuto nella maxi-rissa andata in scena nella sfida tra Warriors e Timberwolves (McDaniels e Thompson espulsi dal campo, così come Green che a causa della squalifica perderà 769.704 dollari dal suo stipendio).