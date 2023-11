Nba, LeBron trascina i Lakers. Cadono Utah Jazz e Detroit

Un'altra nottata esaltante quella che si è conclusa in Nba , come sempre dai risultati mai scontati. Match spettacolare quello del Delta Center di Salt Lake City che ha visto cadere gli Utah Jazz che si sono arresi per 140-137 ai Phoenix Suns trascinati dai 39 punti di Durant , top-scorer dell'incontro. Da registrare, tra i padroni di casa, 38 punti di Markkanen e 3 dell'azzurro Simone Fontecchio , che in 18 minuti di impiego colleziona anche 1 rimbalzo.

Per Detroit è crisi nera, LeBron trascina i Lakers

Prosegue invece il periodo nero per i Detroit Pistons che raccolgono l'undicesima sconfitta consecutiva e detengono ora la peggior striscia nel campionato pro' nord-americano dopo il ko contro i Toronto Raptors per 142-113. Per i canadesi 23 punti di Siakam. Successo invece per i Los Angeles Lakers che la spuntano su Houston Rockets per 105-104 con una super prestazione di James, autore di 37 punti contro i 27 del suo compagno di squadra Davis. Vittoria schiacciante anche di Oklahoma City Thunder che sul campo dei Portland Trail Blazers si impone per 134-91 e si porta al secondo posto in classifica.

Boston conferma il primo posto, Denver ko a Cleveland

Boston si conferma al primo posto a Est e ottiene un altro successo battendo per 102-100 i Memphis Grizzlies in una gara equilibrata decisa solo nei minuti finali da Porzingis. Dominano anche i Sixers che battono Brooklyn per 129-99 al Barclays Center. Ottimo Embiid, autore di 31 punri, ma anche Maxey che mette a referto 25 punti. Terzo ko in quattro gare invece per Denver che perde anche a Cleveland per 121-109. Discorso molto simile anche per Dallas che crolla sotto i colpi dei Sacramento Kings con un ottimo Sabonis autore di 32 punti e 13 rimbalzi. A chiudere gli Orlando Magic di Paolo Banchero ottengono la vittoria sul campo degli Indiana Pacers per 128-116, con il vincitore del titolo di Rookie dell'anno che mette a referto 24 punti e 3 rimbalzi.