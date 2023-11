Nba, successi per Boston, Minnesota e Oklahoma City Thunder

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono disputate le partite della Nba statunitense. Successo per Boston che batte Milwaukee e consolida il primato della Est Coast, sconfitta per Denver contro gli Orlando Magic, Minnesota e Oklahoma City allungano il passo.

Minnesota in vetta alla classifica

I Boston Celtics hanno sconfitto i Bucks per 119-116 al termine di una partita avvincente, segnata dalla fuga con un margine di +21 nel primo tempo che di fatto indirizza la partita. Il recupero di Milwaukee è esaltante, arriva -3 quando il cronometro è in dirittura finale con 21” ancora da giocare. I Magic di Orlando trovano il quinto successo consecutivo contro Denver: finisce 124-119 per la squadra di Banchero che mette a segno 23 punti. Minnesota batte 112-99 i Sixers e si porta in testa alla classifica. Seconda piazza per gli Oklahoma City Thunder che vincono contro Chicago per 116-102. Dallas trova un successo insperato in casa dei Lakers dopo aver vanificato un vantaggio di venti punti: a Los Angeles finisce 104-101 per gli ospiti.

Nba, serata amara per gli italiani

I cestisti italiani non brillano nella notte dell’Nba. Utah sconfitti contro Portland 121-105, Simone Fontecchio chiude con 8 punti, un rimbalzo, un assist. Non va meglio a Danilo Gallinari che mette a segno un solo punto con Washington, battuta da Charlotte per 117-114.

Nba, i risultati della notte

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Charlotte Hornets-Washington Wizards 117-114; Orlando Magic-Denver Nuggets 124-119; Atlanta Hawks-Brooklyn Nets 147-145; Boston Celtics-Milwaukee Bucks 119-116; Cleveland Cavaliers-Miami Heat 96-129; Indiana Pacers-Toronto Raptors 131-132; Houston Rockets-Memphis Grizzlies 111-91; Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 112-99; New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 117-112; Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 116-102; San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers 102-109; Phoenix Suns-Golden State Warriors 123-115; Portland Trail Blazers-Utah Jazz 121-105; Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 101-104.