Nba, Gallinari non incide: Washington ko. Denver saluta l'In season tournament

MILWAUKEE (STATI UNITI) - Sconfitta in volata - l'ottava consecutiva - per Washington nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Impegnati sul parquet di Milwaukee, i Wizards escono sconfitti 131-128 contro i Bucks che raccolgono l'intera posta grazie ai 39 punti di Lopez, top-scorer dell'incontro, e i 31 di Antetokounmpo e Lillard. Agli ospiti non bastano i 26 punti di Poole e i 22 del duo Jones-Kuzma. Opaca invece la prestazione di Danilo Gallinari: in 18 minuti di impiego, l'ex Olimpia Milano va a referto con 7 punti, 4 rimbalzi e 1 assist. Non sorride neanche Denver: i campioni in carica salutano infatti in anticipo l'In-Season Tournament. Nonostante la solita prova magistrale di Jokic (doppia doppia da 38 punti e 19 rimbalzi) i Nuggets crollano contro gli Houston Rockets per 105-86, sotto i colpi di Green (25 punti) e Sengun (21 punti e 15 rimbalzi).