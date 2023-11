Nba, Fontecchio trascina Utah. Ok Lakers e Philadelphia

SALT LAKE CITY (STATI UNITI) - È Simone Fontecchio uno dei protagonisti della notte Nba (sei le gare disputate): l'ex ala piccola di Virtus Bologna e Olimpia Milano segna 10 punti in 25 minuti (2/8 dal campo e 2/7 dal campo con 2 liberi) e contribuisce al successo interno degli Utah Jazz che regolano 105-100 i New Orleans Pelicans. Oltre all'azzurro, ben cinque i giocatori in doppia cifra per la franchigia di coach Hardy, il migliore dei quali è Sexton, autore di 16 punti. Sorridono anche i Los Angeles Lakers che vincono 121-115 a Cleveland contro i Cavaliers (inutili i 22 punti di Mitchell) grazie alla doppia doppia di uno scatenato Davis (32 punti e 13 rimbalzi) e ai 22 punti dell'ex LeBron James. Il big match della serata oltreoceano lo vince però Philadelphia che espugna 127-123 il campo di Oklahoma (che deve fare i conti con il caso Giddey) e agganciano il secondo posto a Est: i Sixers volano grazie ai 35 punti (più 11 rimbalzi e 9 assist) di Embiid e i 28 di un ispirato Maxey. I Thunder, reduci da sei vittorie consecutive, ci provano ma i 33 punti di Holmgren e i 31 del solito Gilgeous-Alexander non bastano per ottenere l'ennesimo successo stagionale.