Nba, Antetokounmpo trascina Milwaukee: rimonta da urlo contro Portland

Vittoria in rimonta per Milwaukee, che nonostante i 26 punti di gap accumulati nel corso della sfida con Portland, ha portato a casa il successo con il risultato di 108-102, trascinata da un superbo Giannis Antetokounmpo (33 punti, 16 rimbalzi), e da Damian Lillard (31 punti). Boston batte Atlanta 113-103 , grazie ai 34 punti di Jayson Tatum, mentre Minnesotasi impone su Memphis con il risultato di 119-97.

Orlando e Phoenix volano

Settima vittoria consecutiva per gli Orlando Magic (che sconfiggono 130-117 i Charlotte Hornets) e per i Phoenix Suns che senza Kevin Durant, sono riusciti a vincere a New York (116-113). Continua la serie negativa per i San Antonio Spurs, che subiscono la 12esima sconfitta consecutiva contro i campioni in carica di Denver (132-120).