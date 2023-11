Nba, super Embiid trascina Philadelphia: peggior sconfitta di LeBron in carriera

Un'altra notte emozionante di Nba che ha Joel Embiid come protagonista assoluto. Il cestista, premiato come miglior giocatore della scorsa stagione, è già in grandissima forma ed è stato determinante nel successo dei Philadelphia 76ers che si sono imposti sui LA Lakers per 138-94 . Un ko con 44 punti di scarto che è il peggiore in carriera per Lebron James comunque autore di 18 punti e di nuovo il miglior marcatore dei suoi. Doppia doppia per Anthony Davis, con 17 punti e 11 rimbalzi. Per i 76ers da sottolineare anche i 31 punti e gli 8 assist di Tyrese Maxey.

Due vittorie per Gallinari e Fontecchio

Vincono anche i Washington Wizards di Danilo Gallinari, in campo 19 minuti con 16 punti messi a segno, che infliggono un'altra sconfitta ai Detroit Pistons battuti per 127-107. Per Detroit è stata la 14/a sconfitta consecutiva, e la 15/a in 17 match di campionato giocati finora. Successo anche per l'altro azzurro Simone Fontecchio, 14 punti e quattro rimbalzi in 28' di presenza sul parquet, e i suoi Utah Jazz che si impongono sui New Orleans Pelicans ai quali non bastano i 26 punti messi a referto di Zion Williamson e i 25 di Brandon Ingram.

Denver ok, successo anche per Portland

I Denver compiono invece un vero e proprio miracolo battendo per 112-104 i LA Clippers nonostante le assenze di Jokic, Murray e Gordon. Sono proprio due ex Clippers a consegnare la vittoria ai Nuggest: Reggie Jackson (35 punti e 13 assist) e DeAndre Jordan (21 punti e 13 rimbalzi). Vittoria fuori casa anche per Portland che grazie ai 34 punti messi a segno da Jeremy Grant e ai 22 punti e 13 rimbalzi di Deandre Ayton batte Indiana per 114-110.