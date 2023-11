Nba, i Lakers passano a Detroit, Orlando travolge i Washington Wizards

NEW YORK (Stati Uniti) - I Los Angeles Lakers infliggono ai Pistons la 15ª sconfitta consecutiva marcando la differenza già nella prima parte della partita. Anthony Davis è il protagonista assoluto della serata con 28 punti, 16 rimbalzi e 3 stoppate, LeBron James è sulla scia del compagno di squadra con 25 punti e 8 rimbalzi. Gli Orlando Magic vincono largamente contro i Washington Wizards: i padroni di casa controllano la partita dall’inizio alla fine conquistando l’8ª vittoria consecutiva. Nei Magic Cole Anthony mette a referto 25 punti, a Washington non bastano i 23 di Kyle Kuzma per evitare la 10° sconfitta nelle ultime 11 sfide. Danilo Gallinari resta in campo meno di 12 minuti in cui segna 6 punti.