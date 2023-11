Nba, il giocatore Giddey indagato per relazione con una minorenne

La star emergente degli Oklahoma City Thunder Josh Giddey è nei guai. Il 21enne playmaker australiano è accusato di avere una relazione impropria con una ragazza minorenne. A renderlo noto il dipartimento di polizia di Newport Beach, in California: gli investigatori stanno conducendo un'indagine nei confronti del giocatore. In un post sui social poi cancellato, un utente anonimo ha detto che una ragazza vista con Giddey in video e fotografie era in realtà una studentessa delle superiori minorenne. Da allora l'account social è stato disattivato.