Nba, Golden State esce dalla crisi. Fontecchio super ma Utah perde

Nba, Fontecchio brilla nella notte

Minnesota deve rinunciare ad Anthony Edwards, ma trova 20 punti da Nickell Alexander-Walker, partito in quintetto al posto della stella dei T'Wolves, e 32 punti con 11 rimbalzi da Karl-Anthony Towns. I padroni di casa controllano ritmo e punteggio fin dall'inizio, rendendo nulle le buone prove di Simone Fontecchio e Ochai Agbaji (13 punti e 6 assist) per Utah. L'azzurro trova la 4° partenza consecutiva in quintetto ed è il migliore dei Jazz nella sconfitta di Minnesota: 16 punti con 6/12 dal campo, 5 rimbalzi, 5 assist e una palla rubata in quasi 34 minuti giocati. I Thunder ingranano le marce alte nel 2° quarto, chiuso con un parziale di 42-23, e non si lasciano più raggiungere dai Lakers. Gli ospiti possono contare sulla doppia doppia di Anthony Davis (31 punti e 14 rimbalzi) e di un LeBron James sceso in campo acciaccato (21 punti e 12 rimbalzi), ma Oklahoma City vince la lotta a rimbalzo (48-41) e tira con il 53.2% dal campo. 33 punti e 7 assist per Shai Gilgeous-Alexander e 21 con 7 assist per Jalen Williams. Gli Warriors riscattano la brutta sconfitta di Sacramento con una vittoria casalinga convincente 120-114 contro i Clippers. I padroni di casa conducono fin dall'inizio del punteggio, guidati dal solito Steph Curry (26 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) e dai 22 punti con 6 rimbalzi di Klay Thompson. Per Golden State buona prova anche del rookie Brandin Podziemski (13 punti e 8 rimbalzi). Agli ospiti non bastano i 23 punti e 7 rimbalzi di Kawhi Leonard e la doppia doppia da 15 punti e 10 assist di Paul George.