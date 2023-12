Nba, striscia vincente per i Magic, successi per Boston e Memphis

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana gli Orlando Magic trovano la nona vittoria consecutiva contro Washington: decisivi i 31 punti di Franz Wagner che trascina i suoi mettendo a referto anche 7 rimbalzi e 8 assist: alla fine i Wizards vengono sconfitti per 130-125. Prestazione sotto tono per Danilo Gallinari che, uscito dalla panchina, totalizza 7 punti e 6 rimbalzi. I Dallas Mavericks subiscono un ko casalingo contro i Memphis Grizzlies che si impongono per 108-94.

Gli altri risultati

I Boston Celtics conquistano un successo interno contro i Philadelphia 76ers: il punteggio finale 125-119 premia i padroni di casa. Vincono anche i Pelicans superano in maniera netta (121-106) i San Antonio Spurs trascinati da Valanciunas che mette a referto 24 punti. Successi esterni per i New York Knicks - che passano a Toronto contro i Raptors per 106-119 - e per i Nuggets che a Phoenix superano i Suns per 111-119.