Nba Cup, Indiana e New Orleans in semifinale. Attesa per LeBron

Nei quarti della Nba Cup, che è già riuscita nel suo intento ovvero quello di portare un assaggio di playoff già a dicembre, vincono gli Indiana Pacers e i New Orleans e staccano il pass per la Final-4 di Las Vegas (in programma da giovedì 7 dicembre). Indiana ha battuto la favorita Boston 122-112, i Peicans hanno sconfitto i Sacramento Kings 127-117. Le semifinali sono fissate per giovedì (sabato la finale): Indiana incontrerà i Milwaukee Bucks o i New York Knicks, che devono giocare i quarti, mentre i Pelicans attendono il duello tra i Los Angeles Lakers di LeBron James e i Phoenix Suns di Kevin Durant.