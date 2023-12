Nba Cup, LeBron porta i Lakers in semifinale. Antetokounmpo doma New York

A Milwaukee la resistenza dei Knicks dura un tempo, poi Giannis Antetokounmpo (35 punti e 12 rimbalzi) e compagni alzano il ritmo e staccano il biglietto per la semifinale della nuova Nba Cup. La sfida tra Lakers e Suns è un duello tra LeBron James e Kevin Durant, autori di 31 punti a testa, che si decide nel finale da brividi. I Bucks affronteranno ora i Pacers, mentre i Lakers se la vedranno con i Pelicans per stabilire chi si giocherà la finalissima. Il quarto di finale che assegna il secondo posto in semifinale della Nba Cup per l'Est dura un tempo. I Bucks, infatti, dopo essere andati all'intervallo lungo, ingranano le marce alte nel 3° quarto e scappano senza più voltarsi indietro vincendo 146-122. Milwaukee tira con il 60.4% dal campo e il 60.5% da tre e, oltre al solito Giannis Antetokounmpo, ha un Damian Lillard da 28 punti, 7 assist e 5/7 da tre.