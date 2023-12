Nba, Embiid trascina Philadelphia. Curry guida i Golden State

Un'altra prestazione esaltante quella di Joel Embiid, nominato miglior giocatore della stagione regolare 2022-2023, che trascina i Philadelphia 76ers nella vittoria sui Washington Wizards per 131-126. Embiid ha segnato 50 punti , il suo totale più alto in questa stagione, aggiungendo anche 13 rimbalzi e 7 assist. In campo per i Wizards anche Danilo Gallinari che mette a referto 7 punti con 6 rimbalzi.

Bene Cleveland, crisi senza fine per San Antonio

Ancora una sconfitta invece per i San Antonio Spurs che hanno perso il loro 15mo incontro consecutivo in Minnesota per 102-94. Grande serata invece per Desmond Bane, autore di 49 punti per Memphis nella vittoria sui Detroit Pistons (116-102), la peggiore squadra NBA mai registrata (2 vittorie-19 sconfitte, di cui 18 consecutive). I Cleveland Cavaliers impongono sugli Orlando Magic con un ottimo Donovan Mitchell che mette a segno 35 punti.

Successo per i Clippers, vince anche Dallas

Vince anche Dallas che si impone su Utah con una vittoria netta per 147-97 trascinata da Luka Doncic che ha messo a segno una tripla doppia (40 punti, 10 rimbalzi, 11 assist), la 60esima della sua carriera. Successo anche per i Clippers che a Los Angeles battono Denver, nonostante i 22 punti, 15 rimbalzi, 10 assist di Nikola Jokic. Vittoria di misura dei Brooklyn Nets sugli Atlanta Hawks per 114-113 con 32 punti di Mikal Bridges di cui gli ultimi due a 4.5 secondi dalla fine.

Steph Curry tarscina i Golden State, colpo in trasferta dei Miami Heat

Altro protagonista di serata Steph Curry che con i suoi 31 punti trascina i Golden State che piegano i Portland Trail Blazers per 110-106. Vince in casa anche Houston (110-101) contro Oklahoma che incassa la settima sconfitta ma rimane al secondo posto della Western Conference. Altro successo interno quello dei Chicago Bulls che si impongono 111-100 sui Charlotte Hornets, terza vittoria consecutiva per i rossoneri. Colpo in trasferta invece dei Miami Heat che vincono 112-103 sul campo dei Toronto Raptors grazie a un ottimo Caleb Martin (24 punti e 12 rimbalzi), decisivo anche Duncan Robinson con 10 dei suoi 21 punti nel quarto periodo.