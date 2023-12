Lakers in trionfo: vincono la prima Nba cup, Indiana ko in finale

I Los Angeles Lakers sono i primi campioni dell’In-Season Tournament, la nuovq competizione ideata dall'Nba per dare maggiore interesse alla regolar season e con un montepremi ricchissimo. Nella finale giocata a Las Vegas, i Lakers si sono imposti sui sorprendenti Indiana Pacers per 123-109. Mvp del torneo l'eterno LeBron James, che a quasi 39 anni chiude con una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi. Dominante, invece, Anthony Davis con 41 punti e 20 rimbalzi. Non bastano ai Pacers i 20 punti ed 11 assist di Tyrese Haliburton. - amr