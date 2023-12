Nba, Zion trascina New Orleans. Crisi senza fine per San Antonio

New Orleans trascinati da Zion

New Orleans si è offerta una vittoria prestigiosa contro la capolista della Western Conference, i Minnesota Timberwolves (121-107), privi di Anthony Edwards. Criticato nei giorni scorsi da tifosi e media per essere apparso in sovrappeso, Zion Williamson ha risposto con 36 punti. Nonostante i 40 punti dell'esterno serbo Bogdan Bogdanovic, Denver ha vinto ad Atlanta (129-122) dopo tre sconfitte. Jamal Murray ha segnato 29 punti e 9 rimbalzi, per completare l'opera del pivot serbo Nikola Jokic (25 punti, 8 rimbalzi, 9 assist). Ko invece per gli Utah Jazz che nonostante il miglior Fontecchio stagionale, 19 punti, cadono contro Oklahoma per 134-120. Vincono non senza difficoltà invece i Clippers per 132-127 su Portland con Kawhi Leonard autore di 34 punti.

Vincono Philadelphia e Olando Magic

Altro successo anche per Philadelphia che si impone per 146-101 sui Washington Wizards. Joel Embiid ancora protagonista con a referto 34 punti e 11 rimbalzi. Solo due punti per Danilo Gallinari in campo per appena 11 minuti. Tornano a vincere anche gli Orlando Magic sui Cleveland Cavaliers (104-94) con Paolo Banchero autore di 20 punti ma costretto a uscire nel terzo quarto per una distorsione alla caviglia. Successo interno per Sacramento contro i Brooklyn Nets per 131-118.

Pistons ancora ko, ok i Miami Heat

I Pacers recuperano 131 a 123 i Detroit Pistons (19 sconfitte di fila), grazie ai 30 punti del canadese Bennedict Mathurin partito dalla panchina. Dopo cinque ko di fila tornano alla vittoria anche i Miami Heat con un successo sudato fino all'ultimo secondo in casa dei Charlotte Hornets con un finale di 114-116. Successo anche dei New York Knicks che grazie a un eccellente Julius Randle, 34 punti, si imponogno sui Toronto Raptors per 136-130. Terzo successo di fila per Dallas che trascinati Luka Doncic, 35 punti e la tripla numero 1.000 della sua carriera, battono i Memphis.