Nba, super Doncic trascina Dallas contro i Lakers. Ok Clippers e Celtics

Una notte che i tifosi dei Mavericks dimenticheranno difficilmente e tutto grazie a un'altra prestazione incredibile di Luka Doncic . All'American Airlines Center Dallas batte i Lakers , freschi di successo in Nba Cup, 127-125 trascinata dai 33 punti di Doncic , a cui si aggiungono 17 assist e 6 rimbalzi . A Los Angeles non bastano i 33 punti, con 8 rimbalzi e 9 assist, di James e i 37 punti e 11 rimbalzi di Davis.

Vincono i Celtics, i Clippers travolgono Sacramento

Nelle altre gare disputate nella regular season Nba i Celtics superano Cleveland 120-113 guidati dalle doppie doppie di Tatum (25 punti e 10 rimbalzi) e Porzingis (21 punti e 10 rimbalzi). Inutili per i Cavs i 29 punti di Mitchell e i 26 di Garland. Vince anche Denver, che nonostante l'assenza di Murray e l'espulsione a fine secondo quarto di Jokic regola Chicago 114-106, grazie anche ai 25 punti e 6 assist di Jackson. Cadono invece i Warriors contro Phoenix per 119-116 in una partita che verrà ricordata gesto folle di Green che colpisce con un pugno in volto Nurkic e viene espulso. Vittoria dei Suns trascinati dai 32 punti e 7 assist di Booker e dai 16 punti in 27 minuti del rientrante Beal. Gara travolgente anche dei Clippers che si impongono su Sacramento 119-99: sugli scudi Leonard autore di 31 punti.