Nba, Antetokounmpo show contro Indiana. Ok i Lakers senza LeBron

Un'altra notte stellare in Nba segnata dalla prestazione enorme di Giannis Antetokounmpo che mette a referto ben 64 punti e trascina i Bucks alla vittoria sui Pacers per 140-126. Sconfitta invece per i Phoenix Suns che, nonostante il rientro dei big three Durant, Booker e Beal, cadono in casa contro Brooklyn per 112-116.

Cade ancora Detroit, bene Utah e Miami

Crisi senza fine per Detroit che incappa nella 21° sconfitta consecutiva per mano dei Lakers che, privi di LeBron James per un problema al polpaccio, passano a San Antonio guidati da Victor Wembanyama (30 punti, 13 rimbalzi e 6 stoppate). Successo invece per Miami che si impone per 115-104 su Charlotte così come Utah che guidato da Lauri Markkanen, autore di 23 punti e 8 rimbalzi, si impone su New York per 117-113. Vittoria anche per Houston che in casa passa su Memphis per 117-104 e successo casalingo anche per i Raptors contro gli Hawks (135-128). Ben sei giocatori in doppia cifra per Toronto guidati da Pascal Siakam (33 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) e Scottie Barnes (27 punti, 10 rimbalzi e 6 assist).