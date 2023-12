Nba, Boston batte Orlando. San Antonio torna alla vittoria contro i Lakers

Bene i Wizards, ancora un ko per Detroit

Tornano a sorridere anche i Washington Wizards di Danilo Gallinari: 137-123 sugli Indiana Pacers con il "gallo" che mette a referto 4 punti, 5 rimbalzi e un assist. Nonostante una partenza in salita, i Wizards vincono interrompendo una striscia di sei sconfitte consecutive con ben cinque giocatori in doppia cifra, guidati da Kuzma (31 punti) e Poole (30). I Knicks travolgono Phoenix 139-122 trascinati da un super Brunson che sigla il suo massimo in carriera da 50 punti con 9/9 da 3. Boston rimane imbattuta in casa superando Orlando, mentre Philadelphia infligge a Detroit la 22esima sconfitta in fila per 124-92. Malgrado i 30 punti di Terry Rozier crollano in casa i Charlotte Hornets contro i New Orleans Pelicans 107-122 trascinati da Jonas Valanciunas (29 punti e 13 rimbalzi). Ko casalingo per Toronto Raptors, battuti 104-125 dagli Atlanta Hawks di Trae Young (38 punti).