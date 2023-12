Nba, Fontecchio ko. Curry trascina Golden State, impresa Oklahoma

SACRAMENTO (STATI UNITI) - Nella notte Nba (10 le gare disputate) spicca il successo interno di Sacramento contro Utah: i Jazz di Simone Fontecchio (7 punti e 2 rimbalzi in 25' di impiego per l'azzurro) cadono 125-104 nonostante i 28 punti di Sexton e i 18 di Markkanen. I Kings vincono la partita grazie a un mostruoso Murray (47 punti e 12 triple mandate a segno) e la doppia doppia di Sabonis (20 punti e 10 rimbalzi). Risorge Golden State: trascinati dai 37 punti di un ispirato Curry, i Warriors si riscattano dopo tre sconfitte consecutive e superano 124-120 i Brooklyn Nets ai quali non bastano i 41 punti di Thomas e le doppie doppie di Claxton e Dinwiddie. Il colpaccio della nottata oltreoceano lo firma però Oklahoma: i Thunder espugnano il campo dei Denver Nuggets (118-117 il finale) grazie al decisivo canestro di Gilgeous-Alexander (25 punti a referto) a 9" dalla sirena. Non solo il canadese però: i Thunder si aggiudicano l'intera posta in palio grazie anche ai 24 punti di Williams e ai 17 di Holmgren, che rendono vana la doppia doppia del solito Nikola Jokic (24 punti e 12 rimbalzi).