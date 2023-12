Nba, continua il dominio casalingo dei Boston Celtics: 14ª vittoria consecutiva

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono giocate altre cinque patite del campionato Nba. I Boston Celtics ottengono la quattordicesima vittoria consecutiva casalinga battendo largamente gli Orlando Magic. Gli Orlando Pelicans passano a San Antonio, successi anche per i Phoenix Suns, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors.

Boston Celtics-Orlando Magic 114-97

Quattordicesimo successo casalingo in altrettante sfide per i Boston Celtics che davanti al proprio pubblico supera senza affanni gli Orlando Magic. Gli ospiti vincono il primo quarto, ma non riescono a contenere il ritorno dei padroni di casa trascinati da un eccellente Jaylen Brown che segna 31 punti. Secondo ko consecutivo per Orlando nonostante una prestazione significativa di Paolo Banchero che porta a casa 36 punti.

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 110-146

I San Antonio Spurs incassano una sonora sconfitta casalinga per mano di New Orleans che passa senza troppi affanni. Gli ospiti si portano avanti di tredici punti già nel primo quarto, e danno un ulteriore strappo alla partita nel terzo quarto con un parziale di 44-27. McCollum mette a referto 29 punti, Brandon Ingram ne infila 26 in una sfida senza storia.

Phoenix Suns-Washington Wizards 112-108

Clamorosa rimonta dei Suns che battono i Washington Wizards colmando un divario di sedici punti. Durant e Booker, autori rispettivamente di 28 e 27 punti mettono la firma sul successo dei Phoenix che travolgono i propri avversari nell’ultimo quarto di gara. Dopo due sconfitte consecutive i Suns tornano al successo. Nella notte italiana non brilla Danilo Gallinari che mette a referto soltanto 6 punti.

Milwaukee Bucks-Houston Rockets 128-119

Serata di gloria per Antetokounmpo che supera Kareem Abdul-Jabbar e diventa il miglior rimbalzista nella storia dei Bucks. Il greco mette a referto - oltre a 17 rimbalzi - anche 26 punti trascinando i Bucks al successo. Dopo cinque vittorie consecutive, i Rockets piegano la testa a Milwaukee: Damian Lillard è il protagonista della vittoria su Houston con 39 punti.

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 114-118

Nonostante una prova maiuscola di Grant e Simons, i Blazers cedono in casa contro i Golden State Warriors. I californiani si prendono la partita grazie ai 28 punti di Klay Thompson e i 25 punti di Wiggins che parte dalla panchina.