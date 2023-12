Nba, Ja Morant torna in campo dopo 25 turni di stop e trascina Memphis

ROMA - Non poteva sognare rientro migliore Ja Morant , playmaker dei Memphis Grizzlies sospeso dalla Nba per 25 partite (per aver mostrato un'arma da fuoco in un video in primavera ) tornato in campo nel match vinto contro i New Orleans Pelicans (115-113).

Ja Morant, show al rientro

Sei mesi dopo la sua sospensione, Ja Morant ha segnato lui stesso il canestro della vittoria contro i Pelicans, che erano in netto vantaggio all'intervallo (60-41). Nonostante un inizio di partita piuttosto sottotono, il 24enne play ha segnato 34 punti, distribuito 8 assist e catturato 6 rimbalzi, mettendo a tacere i fischi del pubblico della Louisiana. "Non giocavo una partita da otto mesi... Ho avuto molto tempo e molti giorni difficili da superare - le sue parole -. Ma il basket è la mia vita, è ciò che amo, è una terapia per me e sono felice di essere tornato. Il finale è stato perfetto". Prima di mettere a segno il canestro decisivo Ja Morant, che ha ha ricevuto il sostegno di LeBron James su X (ex Twitter) prima e dopo la partita, si era assicurato un rimbalzo decisivo sul 113 pari.

Curry spinge Golden State, si rialza Portland

Prestigiosa vittoria all'overtime per i Golden State di Stephen Curry contro Boston (132-126). In svantaggio di ben 17 punti, i Warriors hanno vinto dopo i tempi supplementari, grazie ovviamente a Curry che ha segnato più di un terzo (13) dei suoi 33 punti nell'ultimo quarto e 7 nei tempi supplementari. Senza il francese Wembanyama, infortunato, gli Spurs escono sconfitti dal match contro Milwaukee che vince (132-11) grazie a Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. L'ex stella dei Blazers ha realizzato 40 punti superando il traguardo dei 20.000 punti in carriera. Portland infine interrompe una striscia di sette sconfitte consecutive battendo in casa, in rimonta, i Suns (109-104). Decisivi i 23 punti di Simons, i 22 di Grant e i 16 con 15 rimbalzi di Ayton.