Nba, Ettore Messina candidato per la Hall of Fame

Ettore Messina, attuale coach di Milano con un passato negli Stati Uniti, potrebbe entrare nella Hall of Hame della Nba. E' uno dei candidati assieme ai nomi internazionali Blatt, Kirilenko, Ivkovic, Navarro e Nocioni. In corsa anche Vince Carter, Seimone Augustus, Bill Laimbeer, Rick Barnes, Mike Fratello, Penny Taylor e il Reedem Team, la nazionale a stelle e strisce che a Pechino 2008 riportò l'oro olimpico negli Usa. I finalisti saranno annunciati il 16 febbraio a Indianapolis, mentre i nomi di coloro che entreranno nella Hall of Fame verranno comunicati durante la Final Four Ncaa a Phoenix, il 6 aprile.