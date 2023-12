Nba, i Golden State Warriors battono i Wizards: Gallinari resta a guardare

NEW YORK (Stati Uniti) - Nessun cestista italiano in campo nelle sei le partite di regular season di Nba disputate nella notte. I Sacramento Kings battono i Phoenix Suns per 120-105 grazie a una prestazione straordinaria di Damantas Sabonis che mette a referto 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. I Golden State Warriors superano i Washington Wizards per 129-118: Danilo Gallinari resta a guardare. I Dallas Mavericks pagano a caro prezzo l’assenza di Luka Doncic e cedono il passo agli Houston Rockets: finisce 122-96 per i padroni di casa che sfruttano la serata di grazia di Alperen Sengun e Jabari Smith.