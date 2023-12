Nba, Doncic mostruoso: 50 punti e record! Vincono Boston e Denver

PHOENIX (STATI UNITI) - Che spettacolo nella notte del Christmas Day in Nba: nelle cinque gare disputate a cavallo tra il 25 e 26 dicembre, spicca la serata magica di Luka Doncic. Il fuoriclasse sloveno di Dallas segna ben 50 punti (15/25 dal campo più 6 rimbalzi e 4 assist) e detta legge sul campo di Phoenix (128-114 il finale per i Mavericks) in una serata destinata a entrare nei libri di storia: l'ex Real Madrid taglia infatti il prestigioso traguardo dei 10mila punti segnati in carriera, firmando al contempo la terza miglior prestazione di sempre per punti segnati al Christmas Day. Ai Suns non bastano invece i 32 punti di Allen e le doppie doppie di Metu (23 punti e 19 rimbalzi) e Booker (20 punti e 10 assist). Chi continua a vincere e convincere è Boston che vince la 'classica' sul campo degli eterni rivali dei Lakers: 126-115 il risultato finale per i Celtics trascinati dai 28 punti e 11 rimbalzi di Porzingis e i 25 punti di Tatum che rendono vani i 40 punti e 13 rimbalzi di Davis e la buona prestazione di LeBron James (16 punti, 9 rimbalzi e 8 assist). Importante successo anche per Denver: i campioni in carica, guidati dai 28 punti di Murray e dalla solita doppia doppia di Jokic (26 punti e 14 rimbalzi) regolano 120-114 i Golden State Warriors che sfiorano il colpaccio con sei giocatori in doppia cifra (Wiggins 22 punti e Curry 18).