Nba, Philadelphia batte Orlando: Antetokounmpo trascina i Bucks

Nonostante l'assenza di Joel Embiid, Philadelphia batte gli Orlando Magic 112-92, grazie ad una prova super di Tyrese Maxey (autore di 23 punti), Tobias Harris e De'Anthony Melton, che hanno chiuso entrambi con 22 punti a referto. Per i Sixers si tratta del nono successo nelle ultime 11 gare. Phoenix batte Houston 129-113: protagonista del match è Kevin Durant, che ha realizzato 27 punti, 10 rimbalzi e un career-high di 16 assist per la sua 18esima tripla-doppia in carriera.