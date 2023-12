Nba, Detroit ancora ko. Wembanyama trascina San Antonio

Una crisi che non sembra avere fine quella dei Detroit Pistons che vanno ko per la 28esima volta in stagione facendo segnare la striscia di sconfitte consecutive più lunga nella storia Nba. Non bastano ai ragazzi allenati da Monty Williams i 31 punti di Cunningham nel ko, dopo un tempo supplementare, sul parquet dei Boston Celtics, che vincono 128-122 grazie ai trentelli di Porzingis (35 punti) e Tatum (31).