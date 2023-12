Nba, Banchero trascina Orlando: 29 punti e trionfo contro New York

NEW YORK (STATI UNITI) - Non si ferma Oklahoma, vincente anche in casa dei campioni di Denver: 119-93 il punteggio finale. A trascinare ancora una volta i Thunder (decima vittoria nelle ultime tredici) è stato Shai Gilgeous-Alexander con i suoi 40 punti. La stella di Oklahoma ha segnato 17 dei suoi 40 punti finali nel solo terzo quarto, spaccando in due una partita. Interrotta la striscia di 6 vittorie consecutive di Denver, scavalcati in classifica per prendersi il secondo posto della Western Conference. Phoenix travolgente contro Charlotte (133-119) nella serata in cui ritrova insieme Booker, Beal e Durant con il primo in particolare che chiude con 35 punti, 7 assist, 4 rimbalzi. Orlando batte New York (117-108) a cui non basta Julius Randle (38 punti) perché le giovani stelle dei Magic fanno bene la loro parte: Franz Wagner (32 punti) è il migliore dei suoi e Paolo Banchero manda a referto una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi.