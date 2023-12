Nba, LeBron James è una furia contro l'arbitro: cosa è successo

La protesta di LeBron James

Ai Lakers non sono bastati un Anthony Davis da 31 punti, 17 rimbalzi e 8 assist e un LeBron James da 26 punti e 6 assist. Proprio LeBron nel finale ha protestato a lungo per un canestro che lui considerava da tre punti e che gli arbitri, con l'aiuto del Var, hanno invece considerato da 2 punti.

Bene Fontecchio, solito Doncic

Buona prova di Simone Fontecchio che segna 12 punti, con 7 rimbalzi, 2 assist e 2 palle recuperate nella vittoria dei suoi Utah Jazz contro i Miami Heat per 117-109. Nelle altre partite gli Indiana Pacers vincono contro i New York Knicks per 140-126. Il solito Luka Doncic con 39 punti, 10 assist e 8 rimbalzi guida i Dallas Mavericks al successo sul campo dei Golden State Warriors per 132-122. Infine i Philadelphia 76ers perdono sul campo dei Chicago Bulls per 105-92.