Nba, Fontecchio trascina i Jazz: 24 punti contro Dallas

Un super Simone Fontecchio trascina gli Utah Jazz al successo contro i Dallas Mavericks (127-90). Il cestista italiano segna 24 punti davanti a Doncic (che ne mette a segno 19) ed eguaglia la sua miglior prestazione stagionale, contro Portland. Per Utah si tratta dell'ottava vittoria nelle ultime 11 gare.

Bucks ko in casa dopo 15 turni

Dopo 15 vittorie casalinghe consecutive, i Bucks vengono battuti in casa dai Pacers con il punteggio di 122-113. New York e Toronto passano contro Minnesota e Cleveland, vittorie nette per Suns, Nuggets e Clippers.