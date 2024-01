Nba, Oklahoma sorprende Boston. Warriors show con Curry

Sei partite nella notte Nba, con l'importante successo di Oklahoma nel big match contro Boston. I Thunder battono in casa i Boston Celtics 127-123, trascinati da un ispirato Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 36 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Bene anche Giddey (23 punti, 8 rimbalzi e 6 assist all'attivo). Vanno in doppia cifra anche Williams (16), Holmgren (14) e Joe (10 dalla panchina). Tra gli ospiti prestazioni superlative di Porzingis e Tatum, per entrambi doppie doppie con l'ala lettone che chiude con 34 punti e 10 rimbalzi. 30 punti, 13 rimbalzi e anche 8 assist per l'asso della franchigia del Massachusetts. Vittoria pesante anche per Golden State che ferma a tre la serie di sconfitte consecutive e, davanti al proprio pubblico, piega Orlando 121-115. Mattatore della serata è un ritrovato Steph Curry che, con i suoi 36 punti, trascina i Warriors al successo. I Magic mettono in mostra un Paolo Banchero da applausi, la cui doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi (più i 25 di Wagner) non evita il ko.