Ricky Rubio non giocherà più in Nba con la maglia di Cleveland. Secondo Espn il playmaker spagnolo ha rescisso il contratto con i Cavaliers, con cui era legato per altre due stagioni. Ma è stato lo stesso play ad annunciare l’addio agli Stati Uniti. E’ la prima volta che parla da quando si rincorrono notizie sui suoi problemi di salute mentale che gli impediscono di giocare da questa estate. Infatti, ha anche saltato il Mondiale.