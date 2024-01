Nba, Curry salva i Golden State. Lakers in crisi

Nottata ricca di gare in Nba con risultati tutt'altro che scontati. Nella Eastern Conference i Boston Celtics sono sempre in vetta dopo il successo su Utah Jazz per 126 a 97, al termine di una partita mai in discussione. Trenta i punti messi a referto da Jayson Tatum mentre Simone Fontecchio resta in campo per circa 25 minuti segnando 7 punti con 4 rimbalzi e 3 assist. A Ovest è Minnesota ad allungare in vetta dopo il passaggio in casa degli Houston Rockets per 122 a 95: a guidare i Timberwolves Anthony Edwards (24 punti) e Karl-Anthony Towns (22). Serata da ricordare anche per Banchero che firma la sua prima tripla doppia in carriera ed è decisivo per la vittoria di Orlando 122-120 in casa dei Nuggets.