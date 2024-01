Nba, Utah corsara a Philadelphia: ok Fontecchio. Boston e New York show

PHILADELPHIA (STATI UNITI) - Colpo esterno degli Utah Jaz che espugnano Philadelphia. Nella notte Nba (quattro le partite giocate) i Jazz vincono 120-109 sul parquet dei Sixers - privi di Embiid, out per un infortunio al ginocchio sinistro - grazie alle doppie doppie da urlo di Markkanen (33 punti e 13 rimbalzi) e Sexton (22 punti, 10 assist). Fontecchio gioca 33' e mette la sua impronta nel match con 7 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e una palla rubata. Ai padroni di casa non sono sufficienti i 25 punti e 9 assist di un ispirato Maxey e i 24 di Oubre. Vince e convince anche Boston: i Celtics fanno la voce grossa sul campo degli Indiana Pacers (118-101), controllano il match e consolidano il primato a Est. Protagonisti della serata di Indianapolis il solito Tatum, autore di 38 punti e 14 rimbalzi, e Brown (31). I Pacers giocano una gara attenta ma non vanno oltre i 20 punti di Mathurin e i 17 di Haliburton.