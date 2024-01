Vittoria sofferta per i Lakers, che si impongono 132-131 contro i Raptors. Protagonista assoluto della sfida è Anthony Davis, autore di 41 punti e 11 rimbalzi. Una prestazione che fa passare in secondo piano i 22 punti di LeBron James. Per Los Angeles si tratta del seconbdo successo consecutivo dopo quattro ko di fila. "È una grande vittoria per noi, soprattutto dopo il successo contro i Clippers", ha esultato Davis.