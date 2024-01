Nba, Oklahoma esagerata: vince con un +62. LeBron stecca

Oklahoma da record. Lakers ko

Ma i titoli di serata se li merita Oklahoma City, che travolge 139-77 Portland e aggancia Minnesota in testa alla Western Conference: 31 punti di Gilgeous-Alexander, nona tripla doppia in carriera per Giddey (13 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), 21 punti per Williams e 19 per Holmgren, per un +62 finale che diventa la quinta vittoria più larga di sempre nella storia Nba. Dallas, priva di Doncic, trova in Irving (44 punti, miglior prestazione stagionale) e Hardaway jr (32 punti) i trascinatori nel successo per 128-124 su New York, con tripla decisiva di Green a 25" dalla sirena mentre Phoenix sbanca la crypto.com Arena: 127-109 sui Lakers con 37 punti di Beal e 31 di Booker. I Suns, guidati dall'ex Vogel, tornano così a battere i gialloviola dopo aver perso gli ultimi cinque confronti diretti, approfittando della serata no di LeBron James (10 punti con 3/11 dal campo) ed Davis (13 punti), tenuti poi a riposo nell'ultimo quarto visto il -27.