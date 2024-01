Nba, vittorie per Minnesota e Denver. Lillard super con Milwaukee

La tripla dall'angolo di Powell frena la rimonta dei Clippers, arrivati a -3 con un parziale di 20-6, e Minnesota vince così 109-105 consolidando il primato a Ovest. Dietro il successo dei Wolves anche le prove di Anthony Edwards (33 punti di cui 20 nel terzo quarto) e Rudy Gobert (15 punti e 18 rimbalzi) e una difesa capace di limitare George e Harden (16+14 punti ma con 9/33 dal campo). Leonard mette 26 punti e 9 rimbalzi ma non basta per tenere a galla una squadra che si presentava forte di 17 vittorie in 20 gare.