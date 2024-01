Un'altra notte di gare in Nba che ha visto protagonista Boston ancora vittorioso questa volta sui Toronto Raptors (105-96) grazie a due ottime prestazioni di Jrue Holiday e Derrick White, autori di 22 punti a testa. Vittoria anche per i Los Angeles Lakers che si impongono per 112-105 sui Thunder, super Anthony Davis che mette a referto 27 punti, 15 rimbalzi e 5 assit.