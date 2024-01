Bufera sul tecnico di Miami: divorzia, e il club gli offre 120 milioni

Una vera e propria bufera mediatica si è abbattuta contro Erik Spoelstra. Il tecnico degli Heat ha rinnovato il suo contratto per i prossimi otto anni, per una cifra complessiva di 120 milioni. Il più alto mai firmato da un allenatore nella storia della NBA. Spoelstra guida Miami dal 2008, ha raggiunto sei finali Nba ed ha vinto due titoli: nel 2012 e nel 2013. A far discutere, più che la cifra, è la modalità con la quale è stato annunciato il rinnovo: pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale del divorzio tra Spoeltra e l'ex moglie Nikki, ex cheerleader degli Heat, alla quale era legato da 7 anni di matrimonio.