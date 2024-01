Nba, Embiid batte Jokic. Vincono Phoenix e Clippers

PHILADELPHIA (STATI UNITI) - Scontro tra titani nella notte Nba (tre le gare disputate). Joel Embiid fa la voce grossa e trascina Philadelphia al successo contro Denver. Finisce 126-121 per i Sixers con il centro classe 1994 protagonista assoluto della partita: doppia doppia da 41 punti e 10 assist davanti al grande rivale Nikola Jokic che non va oltre i 25 punti e i 19 rimbalzi. Tra i padroni di casa bene anche Maxey (25 punti), Harris (24) e Oubre (11); ai Nuggets (alla terza sconfitta nelle ultime sei uscite) non bastano, oltre a Jokic, ben sei giocatori in doppia cifra.