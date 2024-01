Nba: Denver passa a Boston, i Lakers crollano contro i Nets

BOSTON (USA) - Prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del TD Garden per i Boston Celtics, primi in classifica nella Eastern Conference ma battuti 102-100 dai Denver Nuggets che vengono trascinati da Nikola Jokic (tripla doppia con 34 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) e Jamal Murray, mentre per i californiani Jayson Tatum (22 punti e 8 rimbalzi) fallisce il tiro del possibile pareggio nel finale di una sfida tiratissima. A Boston non bastano i 24 punti di Derrick White e i 21 di Kristaps Porzingis.