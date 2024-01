Nba, Clippers clamorosa rimonta sui Nets: 22-0 nell’ultimo quarto!

NEW YORK (Stati Uniti) - Clamorosa impresa dei Los Angeles Clippers che nella notte italiana battono i Brooklyn Nets per 125-114. La squadra di Brooklyn domina per tre quarti di partita, ma negli ultimi cinque minuti i padroni di casa strappano un parziale di 22-0 che sposta il risultato dalla loro parte. A 5’33” dal termine i Nets erano avanti per 114-103, poi il black out che ha portato all’inatteso successo dei padroni di casa che ottengono nell’ultimo quarto un parziale di 41-15 conquistando una vittoria esaltante.