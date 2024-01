Nba: Pelicans da record contro i Jazz di Fontecchio, ai Clippers il derby di Los Angeles

Ancora spettacolo ed emozioni in Inba il giorno dopo gli incredibili 70 punti di Joel Embiid. Il grande risultato della notte passata è stato opera dei New Orleans Pelicans. Guidati da CJ McCollum (33 punti) e Zion Williamson (11 assist oltre ai suoi 17punti e 3 rimbalzi), i Louisianans hanno battuto 153-124 i Jazz dell'azzurro Simone Fontecchio (in campo 25' con 18 punti, 4 rimbalzi e 2 assist) ed insieme il record di punti della franchigia. New Orleans, che due settimane fa aveva già superato i 141 punti contro Golden State, è sulla buona strada per i play-off, al quinto posto a ovest. I Clippers hanno affrontato i Lakers a Los Angeles mentre i Knicks hanno sfidato i Nets a Brooklyn. Nell'ex Staples Center della Città degli Angeli, sono stati i Clippers di Kawhi Leonard (25 punti) e James Harden (23) a prevalere con il risultato di 127-116 sui Lakers privi di LeBron James (infortunio caviglia). Per i Clippers è la terza vittoria di fila, per consolidare il quarto posto in classifica.