Nba, Antetokounmpo trascina i Bucks. Phoenix ok, Gallinari in panchina

Otto le partite di regular season di Nba disputate nella notte. I Milwaukee Bucks, nonostante i problemi di panchina (allontanato il capo allenatore Adrian Griffin) superano i Cleveland Cavaliers 126-116 con tripla doppia di Giannis Antetokounmpo che mette a referto 35 punti, 18 rimbalzi e 10 assist. Per Damian Lillard 28 punti, per Khris Middleton 24. I Detroit Pistons si impongono sugli Charlotte Hornets per 113-106 spinti da Bojan Bogdanovic autore di 34 punti. Niente minutaggio per Danilo Gallinari rimasto in panchina. Per gli Hornets 23 punti di Brandon Miller. I Memphis Grizzlies piegano i Miami Heat 105-96 con Vince Williams Jr., autore di 25 punti. Per gli Heat non bastano i 18 punti di Tyler Herro e i 15 punti di Butler, Adebayo e Martin. Successo dei Minnesota Timberwolves che si impongono 118-107 sui Washington Wizards: 38 punti per Anthony Edwards e 27 di Karl-Anthony Towns. Dominio degli Oklahoma City Thunder contro i San Antonio Spurs piegati 114-140. Sei giocatori in doppia cifra tra cui Shai Gilgeous-Alexander che chiude il match con 32 punti e 10 assist. Per gli Spurs 24 punti con 12 rimbalzi per Victor Wembanyama. I Golden State Warriors hanno la meglio sugli Atlanta Hawks 134-112 con 25 punti di Steph Curry. Per gli Hawks quintetto in doppia cifra (con i 23 punti di Dejounte Murray). Necessario un overtime ai Portland Trail Blazers per superare gli Houston Rockets 137-131. Mattatore di giornata Anfernee Simons con 33 punti. Dall’altra parte 30 punti di Alperen Sengun. Successo esterno dei Phoenix Suns per 132-109 sui Dallas Mavericks. Luka Doncic firma 34 punti mentre Devin Booker ne realizza 46.