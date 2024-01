Nba, che sfida tra James e Curry: i Lakers vincono 145-144

E' un match da libri di storia del basket quello che si è disputato nella notte a Los Angeles, dove LeBron James e i Lakers hanno battuto i Warriors di Steph Curry 145-144 al termine di un duello eccezionale tra le due stelle della Nba e dopo due supplementari. A 39 anni, James ha disputato una partita notevole: 36 punti, 20 rimbalzi e 12 assist in 48 minuti in campo, mentre Curry, 35 anni, ha chiuso con 46 punti e sette assist, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. La leggenda di Golden State è riuscito una prima volta a pareggiare la partita sul 118-118 a circa cinque secondi dalla fine dei tempi regolamentari, poi con un tiro da tre punti a cinque secondi dalla fine del secondo overtime ha portato avanti i Warriors. Ma James ha ribaltato la situazione, trasformando due tiri liberi. Questo duello, "è qualcosa che non dimenticherò e potrò guardare con i miei nipoti, per dire che ho giocato contro uno dei migliori giocatori della storia del basket", ha commentato James.