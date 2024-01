Nba, Detroit vola senza Gallinari. Per Banchero 26 punti con Orlando

Serata da ricordare per Detroit che vince davanti ai quasi 17mila spettatori della Little Caesars Arena nella notte italiana dell' Nba . I Pistons si impongono a sorpresa sulla capolista di Western Conference Oklahoma 120-104, spinti dai 22 punti di Duren (con 22 rimbalzi) e i 20 punti di Williams. Non ha giocato la partita Danilo Gallinari per scelta tecnica . Ai Thunder non bastano i 31 punti siglati da Gilgeous-Alexander .

Nba, Banchero illumina Orlando

Vittoria interna anche per Indiana che regola Memphis 116-110 con il fondamentale contributo di Mathurin (24 punti), ai Grizzlies non basta Jackson (25 punti). Paolo Banchero (26 punti) ispira Orlando nel successo contro Phoenix (113-98. Ai Suns, che crollano nell'ultimo quarto, non sono sufficienti i 44 punti messi a segno da Booker. Successo in volata per Atlanta su Toronto (126-125), vittoria esterna per Chicago che espugna il parquet di Portland (96-104).