Nba, Jokic trascina Denver: Milwaukee ko. Travolti i Jazz di Fontecchio

DENVER (STATI UNITI) - È Nikola Jokic il grande protagonista nella notte Nba (12 le partite disputate): il centro serbo decide il big match tra i Nuggets e i Bucks , con i campioni in carica che si impongono 113-107 davanti al proprio pubblico. Il 28enne fuoriclasse di Sombor domina il match in lungo e in largo andando a referto con una tripla doppia da urlo : 25 punti, 16 rimbalzi e 12 assist. Ottima anche la prestazione di Jamal Murray , miglior realizzatore del match con 35 punti, in doppia cifra anche Porter Jr (13) e Caldwell-Pope (12). Oltre a Jokic, la stella più attesa della serata era Giannis Antetokounmpo che non ha deluso le attese: doppia doppia da 29 punti e 12 rimbalzi per il fuoriclasse greco. Bene anche i Brooklyn Nets che travolgono 147-114 gli Utah Jazz trascinati da Mikal Bridges e Cam Thomas , autori rispettivamente di 33 e 25 punti. Male i Jazz - con Simone Fontecchio che non va oltre i 5 punti e i 4 rimbalzi - ai quali non bastano i 21 punti messo a segno da Keyonte George dalla panchina.

Nba, vince Boston. Lakers e Sixers ko

Nelle altre gare disputate oltreoceano spiccano le vittorie dei Knicks (113-92 sugli Hornets con 32 punti per Brunson), Cavaliers (118-108 sui Clippers con 28 punti e 12 assist per Mitchell), Celtics (118-112 con 28 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per Tatum), Suns (118-105 sugli Heat con 20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per Durant), Rockets (135-119 contro i Lakers con 34 punti, 12 rimbalzi e 7 assist per Green), Kings (103-94 sui Grizzlies con 20 punti e 26 rimbalzi per Sabonis) e Timberwolves (107-101 sui Thunder con 21 punti e 10 rimbalzi per Towns). Successi anche per Wizards (118-113 sugli Spurs con 16 punti e 13 rimbalzi per Gafford), Mavericks (131-129 sui Magic con 45 punti, 9 rimbalzi e 15 assist per Doncic, mentre a Orlando non bastano 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Banchero) e Blazers (130-104 contro Philadelphia con 24 punti e 9 assist per Brogdon).