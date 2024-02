Nba, Durant trascina i Suns. Oklahoma batte i campioni di Denver

Continua l'altalena degli Oklahoma City Thunder nella West Conference. Dopo la sconfitta di lunedì contro Minnesota, che ha permesso ai Wolves di prendere il comando della classifica, l'OKC ha rimbalzato con una vittoria per 105-100 contro i campioni in carica di Denver . Il canadese Shai Gilgeous-Alexander ha realizzato 34 punti. Un successo che permette ai Thunder (33 vittorie-15 sconfitte) di strappare il secondo posto ai Nuggets (33-16), e di ritrovarsi una sola vittoria dietro Minnesota (34-14), che ha battuto i Dallas Mavericks (121-87), privati di Luka Doncic e Kyrie Irving.

Durant trascina i Suns, ok Miami Heat

Grande stella del campionato con due titoli (2017 e 2018), Kevin Durant (35 anni) ha giocato di nuovo al Barclays Center per la prima volta dal suo trasferimento a Phoenix la scorsa stagione. Con 33 punti e 8 assist, "KD" ha portato i Suns alla vittoria contro i Brooklyn Nets (136-120). Vincono anche i Chicago Bulls che si impongono per 117-110 sui Charlotte Hornets grazie anche all'ottima prestazione di Nikola Vucevic autore di 22 punti e 12 rimbalzi. Successo per Miami Heat che, grazie a un Butler autore di 31 punti, battono i Sacramento Knigs (115-106).

Lillard non basta ai Bucks, bene i Clippers

Anche Damian Lillard ha fatto il suo ritorno a Portland, dove ha giocato undici stagioni prima di essere trasferito a Milwaukee quest'estate. "Dame" (25 punti) è stato accolto da una lunga standing ovation prima del match, perso 119 a 116 dai Bucks. Pur privi di Paul George, i Los Angeles Clippers hanno vinto il nono incontro nelle ultime undici partite, contro Washington (125-109), grazie soprattutto a Kawhi Leonard (31 punti, 9 rimbalzi) e James Harden (25 punti, 9 rimbalzi). Successo anche per Cleveland che si impone su Detroit per 128-121 con un rientrante Darius Garland che mette a referto 19 punti e 3 assist in appena 20 minuti. Ai Pistons rimane l'ottima prestazione di Danilo Gallinari con 20 punti in poco più di 22 minuti giocati. Vittoria convincente per i Pelicans che passano 110-99 su Houston così come quella degli Orlando Magic che si impongono su San Antonio (108-98) con Banchero autore di 25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.