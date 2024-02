Nba, Lakers senza LeBron James e Davis vincono a Denver. Embiid finisce ko

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Privi delle due stelle LeBron James e Anthony Davis, i Los Angeles Lakers sembravano vittime sacrificali entrando sul parquet del quasi inespugnabile TD Garden dei Boston Celtics, la migliore squadra della stagione. Invece i Lakers operai hanno rovesciato il pronostico, andando a vincere 114-105. I Los Angeles hanno fatto la differenza con i tiri da lontano (19 su 36), come Austin Reaves, autore di 32 punti (7 su 10 a tre punti). Questo successo consente ai Lakers di bilanciare il proprio record (25 vittorie in 50 partite) e consolidare il nono posto a ovest, mentre Boston rimane leader a est. Colpito al ginocchio sinistro martedì, dopo aver subito un contatto da Jonathan Kuminga contro i Warriors, Joel Embiid ha un problema ad un menisco, hanno fatto sapere i Sixers dopo una risonanza magnetica. L'MVP del 2023 salterà almeno le prossime due partite in attesa delle cure. Se la sua assenza dovesse continuare, il colpo sarebbe duro per i 76ers, quinti nella Eastern Conference, per i quali Embiid segna in media più di 35 punti a partita. Senza di lui, i 76ers hanno comunque vinto sul parquet degli Utah Jazz (127-124) e hanno potuto contare sul nuovo All-Star Tyrese Maxey, eccezionale con 51 punti, il suo record. Il leader dei New York Knicks Jalen Brunson ha festeggiato la notizia della sua prima selezione all'All-Star Game con 40 punti e giocate decisive al termine della partita contro gli Indiana Pacers (109-105). I Knicks raccolgono così il nono successo consecutivo e si avvicinano al secondo posto nella Eastern Conference occupata da Milwaukee.